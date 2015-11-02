Початок тижня в Україні буде без дощів і з невеликим потеплінням
09:04, 02 листопада 2015Суспільство
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Сьогодні, 2 листопада, по всій території Україні буде без опадів.
Дощів в понеділок синоптики не прогнозують / Pexels
Про це повідомляє Укргідрометцентр. Температура повітря встановиться на рівні від +8 до +17.
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У східних областях очікується температура від +8 до 11, у західних - від +11 до +17, у центральних - від +10 до +13, у південних - від +12 до +14, у північних - від +8 до +13.
У Києві буде без опадів, температура вночі - від +2 до +4, вдень - від +11 до +13.
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