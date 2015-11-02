У Мінсоцполітики на обліку вже 1,56 мільйона переселенців з Донбасу і Криму

Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики.

569 601 сім'я звернулася за призначенням грошової допомоги, 537 313 з них таку допомогу призначено.

Всього отримувачам перераховано 2,79 мільярда гривень.

В той же час, як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО до інших регіонів переселено 974 310 осіб (за добу – 2 699), у тому числі з Донецької, Луганської областей 952 964 особи (за добу – 2 699), з АР Крим і Севастополя 21 346 осіб.

З наведеної кількості 161 537 - діти, 479 473 - інваліди та особи похилого віку.

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Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (232 516 осіб), Харківській (199 158 осіб), Донецькій (111 055 осіб), Дніпропетровській (85 446 осіб), Запорізькій (66 599 осіб), Київській (45 309 осіб) областях та у Києві (39 047 осіб).

Найменша кількість розселених - у Тернопільській (2 680 осіб), Чернівецькій (2 744 особи), Івано-Франківській (3 674 особи), Рівненській (3 473 особи), Закарпатській (4 031 особа) та Волинській (4 340 осіб) областях.

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