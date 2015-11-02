Україна опинилася на 70-му місці за рівнем добробуту, лідер - Норвегія (інфографіка)
Україна посіла 70-е місце серед 142 країн у світовому рейтингу процвітання, оприлюдненому британським центром Legatum Institute, опустившись за рік на 7 сходинок.
Як повідомляється у звіті про проведене дослідження на сайті організації, очолює рейтинг Норвегія, окрім неї у першу п'ятірку країн входять Швейцарія, Данія, Нова Зеландія і Швеція.
Росія займає в рейтингу 58 місце, Білорусь – 63, Грузія – 80, Молдова – 92.
Нижні позиції рейтингу займають такі країни, як Бурунді, Чад, Гаїті, Афганістан і Центральноафриканська республіка, займаючи з 138 по 142 місце, відповідно.
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За словами виконавчого директора Legatum Institute Шан Гансен, наведеними у звіті, індекс говорить про те, що для процвітання країна повинна забезпечити можливості і свободу для своїх громадян, оскільки доступ до якісної охорони здоров'я і освіти є фундаментом для зростання.
Як повідомляв УНІАН, торік Україна посіла 63-е місце в світовому рейтингу процвітання, оприлюдненому британським центром Legatum Institute, піднявшись на одну сходинку.