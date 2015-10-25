Бойовики розповіли про причини заборони "Лікарям без кордонів" працювати на території "ДНР"

Про це заявили в "комітеті "ДНР" з акредитації міжнародних місій", передає один з інформресурсів бойовиків.

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Проросійські терористи стверджують, що скасували акредитацію "Лікарів без кордонів" через те, що нібито "був виявлений ряд підозрілих дій з боку вказаної організації, серед яких збір інформації оборонного характеру, а також проведення психологічних тренінгів серед населення прифронтових районів, які несуть свідому "соціальну дезорієнтацію" громадян. Крім того, був зафіксований факт поставки психотропних препаратів, ввезення та обіг яких повинен здійснюватися в суворій відповідності з вимогами норм законодавства "ДНР" та нормативними актами "міністерства охорони здоров'я "ДНР".

Зазначимо, інформація про заборону з'явилася 24 жовтня.

Раніше повідомлялося, що з початку російської агресії на сході України організація "Лікарі без кордонів" передала 170 установам охорони здоров'я медичні матеріали для лікування поранених та хронічно хворих пацієнтів. Вона провела понад 85 тис. консультацій спільно з місцевими фахівцями "за допомогою 40 мобільних клінік", надаючи допомогу людям, які живуть в місцях, звідки лікарі і медсестри поїхали, а аптеки порожні".

"Лікарі без кордонів" до заборони забезпечували 77% поставок інсуліну пацієнтам старше 18 років, а також 90% матеріалів для гемодіалізу на підконтрольних бойовикам територіях, йдеться в повідомленні. Внаслідок відкликання акредитації близько 150 пацієнтів в місцях ув'язнення "не зможуть більше отримувати лікування, яке їм надається з 2011 року". Припинення поставок медичних матеріалів і ліків може призвести до тяжких ускладнень у хворих.