У Маріуполі розпочався набір до патрульної поліції

Як повідомили УНІАН у прес-служба Головного управлыння МВС в Донецькій області, о 9.00 у драматичному театрі на Театральній площі відкрився пункт прийому анкет від претендентів на вступ до нової патрульної поліції.

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До приймальної комісії вже надходять перші заявки. Також можна заповнити он-лайн-анкету на сайті www.mvs.gov.ua Телефон «гарячої лінії»: (0629) 47-45-81.

Конкурсний набір триватиме до 26 листопада.