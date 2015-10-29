Другий набір патрульної поліції розпочне свою роботу в Харкові вже наприкінці листопада

У Харкові другий набір патрульної поліції приступить до служби наприкінці листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник патрульної поліції Харкова Євген Мельник.

За його словами, другий набір харківських патрульних поліцейських складається з 337 осіб. Мельник додав, що зараз поліцейські завершують останній етап підготовки та готуються до складання іспитів.

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“Наступний набір хлопців, які проходять зараз навчання, у кількості 337 осіб, приступить до своєї служби наприкінці листопада. Зараз вони проходять останній етап навчання, будуть здавати іспити. В принципі ми готові взяти їх на службу, тому що кількості людей поки що не достатньо, щоб покрити все місто”, - сказав Мельник.

Він наголосив, що з 337 поліцейських нового набору тільки 14 — колишні працівники міліції.

За словами Мельника, за місяць роботи у Харкові з поліції звільнилося п'ятеро осіб. Двоє — в процесі навчання, троє — в процесі роботи. Начальник харківської поліції додав, що за місяць у ДТП потрапили 2 патрульних автомобіля. Ніхто з поліцейських та інших учасників ДТП не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня у Харкові урочисто прийняли присягу та вийшли на перше патрулювання близько 800 працівників нової поліції.