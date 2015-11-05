Нацтелерадіо заборонило трансляцію чергового російського телеканалу

Як повідомила прес-служба відомства, таке рішення на підставі моніторингу регулятор ухвалив на своєму засіданні 5 листопада.

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Згідно з повідомленням, моніторинг Нацради засвідчив, що в ефірі телеканалу транслюється серіал «Ліквідація» (з Михайлом Пореченковим в одній з головних ролей), що раніше був визнаний забороненим для ретрансляції в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2014 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у своєму позові до компанії «Торсат» просила суд визнати програми чотирьох російських каналів «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «Россия-24» и «НТВ-мир» такими, що не відповідають законам України і Європейській конвенції про транскордонне телебачення.

25 березня Київський адміністративний суд виніс рішення про припинення трансляції цих телеканалів в Україні на час розгляду позову. Попри це, в Нацраді заявили, що не всі провайдери Донецької та Луганської областей виконують рішення суду про відключення трансляції російських телеканалів.

На сьогодні неадаптованими і тимчасово забороненими для розповсюдження на території України визнано «Первый канал. Всемирная сеть», «РТР-планета», «НТВ-мир», Life News, Russia Today, «Россия-24», TVCI, «Россия-1», «НТВ», «ТНТ» та інші.

Довідка УНІАН. Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.