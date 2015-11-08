Клімкін: при збільшенні небезпеки Україна готова оперативно вивезти своїх громадян із Єгипту

Про це в ефірі телеканалу Інтер заявив глава МЗС Павло Клімкін, передає Українська правда.

Він зауважив, що Україна "щільно відслідковує ситуацію, перебуває у постійному контакті у реальному часі з Державіаслужбою".

"Поки що вона вважає, що Україна може продовжувати літати до аеропортів Єгипту. Зараз там безпеку там надзвичайно посилено, літакам дано рекомендацію оминати Синай", - зазначив Клімкін.

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Також він додав, що МЗС співпрацює з туроператорами.

"Ми встановили контакт практично з усіма туроператорами, щоб у разі необхідності буквально у хвилинний термін попередити їх про можливу небезпеку", - додав міністр.

За його словами, зараз розклад рейсів лишається незмінним, але у випадку збільшення небезпеки або будь-яких інших сигналів буде включено підготовлений план щодо евакуації громадян.

"Ми до цього готові", - підкреслив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк дав доручення міністерству інфраструктури разом зі спецслужбами України невідкладно з'ясувати наявність ризиків для громадян України при перельотах до Єгипту в зв'язку з нещодавніми подіями в цьому регіоні.