Катастрофа Су-25 під Запоріжжям: за штурвалом літака був молодий льотчик родом із Криму (фото)

Про це заявив глава прес-центру Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, пише Українська правда.

"Пілот родом з Сімферополя. Випускник льотного факультету Харківського університету повітряних сил. У ході навчання пройшов підготовку для виконання польотів на літаках L-39 і СУ-25", - розповів Селезньов.

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За його словами, льотчик мав усі необхідні допуски для проведення самостійних польотів.

На питання, чи виконував він польоти під час АТО, Селезньов відповів, що коли в зоні проведення антитерористичної операції використовували авіацію, пілот тільки випустився.

За даними користувачів соцмереж, загиблий льотчик Єгор Большаков носив звання старшого лейтенанта.

Як повідомляв УНІАН, в Запорізькій області зазнав катастрофи військовий літак. Пілот, 1992 року народження, загинув, мирне населення не постраждало.