Через падіння Су-25 під Запоріжжям на одній з автодоріг обмежили рух транспорту

Про це повідомили УНІАН у Департаменті ДАІ МВС України.

Для забезпечення руху транспорту організовано об’їзд за маршрутом: поворот на село Жовтневе, по автодорозі О-080510 Вільнянськ – Орловське, далі по автодорозі О-080513, від М-18 – Новогуполовка та по автодорозі О- 080511, Вільнянськ - Славгород та в зворотному напрямку.

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Об’їзд організовано до завершення робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків падіння літака.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10-ї ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних сил ЗСУ Су-25. Пілот, 1992 року народження, загинув. За даними прес-служби Міноборони, трагедія сталася в 40 кілометрах на північ від Запоріжжя. Місцеве населення не постраждало. За фактом аварії проводиться розслідування, з'ясовуються причини і обставини події.