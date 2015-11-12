У "Батьківщині" заявили, що Шокін розпорядився притягнути до відповідальності Парасюка

Про це він написав у Facebook.

"Тільки що дізнався, що на нардепа-майданівця Володимира Парасюка Шокін розпорядився готувати подання про притягнення до кримінальної відповідальності. Задіяні кращі фальсифікатори. Також вже розпочато аналогічна робота з «Батьківщини», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада група народних депутатів прийшла пікетувати кафе, яке відкрилося в Будинку профспілок на Майдані.

Народні депутати заявили, що хочуть дізнатися, на яких підставах в Будинку профспілок знаходиться приватний заклад громадського харчування. Також вони хотіли дізнатися, хто дав дозвіл на відкриття в будівлі, яка знаходиться на реконструкції, кафе. Вони відзначили, що реконструкція будівлі не завершена, і тому тут не повинно бути ніяких закладів громадського харчування. Також депутати дізнаються, хто має прибуток від того, що в будівлі, де загинули люди під час Революції Гідності, відкрито приватне кафе.