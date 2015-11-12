У "Батьківщині" заявили, що Шокін розпорядився притягнути до відповідальності Парасюка
Народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко заявив, що генпрокурор Віктор Шокін розпорядився готувати подання про притягнення до кримінальної відповідальності позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.
Про це він написав у Facebook.
"Тільки що дізнався, що на нардепа-майданівця Володимира Парасюка Шокін розпорядився готувати подання про притягнення до кримінальної відповідальності. Задіяні кращі фальсифікатори. Також вже розпочато аналогічна робота з «Батьківщини», - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада група народних депутатів прийшла пікетувати кафе, яке відкрилося в Будинку профспілок на Майдані.
Біля кафе також перебували народні депутати від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв і Семен Семенченко, від фракції "Батьківщина" - Ігор Луценко, позафракційний депутат Володимир Парасюк та інші.