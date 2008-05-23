В Україні вже зупинилися 15 заводів, які виробляють олію

Скасування квот на експорт соняшникової олії дасть експортерам змогу переорієнтуватися з країн Європейського Союзу, де в українських виробників виникли проблеми з поставками, на ринки інших країн.

Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН заявив сьогодні генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан КАПШУК.

На думку С.КАПШУКА, зволікання зі скасуванням квот на експорт олії щодня ускладнює ситуацію. «Нині вже 15 заводів зупинилося, у тому числі Запорізький завод, який виробляє маргарини та спецжири», - сказав С.КАПШУК, додавши, що на кожному заводі працює приблизно по 1 тисячі осіб, а це означає, що 15 тисяч людей на сьогодні залишилися без зарплати.

С.КАПШУК повідомив, що нині в Україні вже є 400 тис. тонн олії, а олія швидко псується. «Скасування квот дало б змогу реалізувати ті залишки, які є, знайти інших покупців, тим більше, що в нас виникли проблеми з постачанням до Європейського Союзу. Що більше, сьогодні є попит на нашу олію (з боку інших країн – УНІАН). І сьогодні найбільш правильно рішення – скасувати квоти», - сказав С.КАПШУК.

С.КАПШУК додав, що на сьогодні не знає, чи розглядатимуть питання про скасування квот на найближчому засіданні Кабміну (21 травня Кабмін відклав розгляд питання про скасування квот на соняшникову олію - УНІАН).

Він також констатував, що через зупинку заводів державний бюджет недоотримує в середньому 150-180 млн. грн. щомісяця. «У травні бюджет недоотримає 150 млн. грн. через те, що заводи зупинилися, і податки, збори та інші виплати не здійснюються», - підсумував С.КАПШУК.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін запровадив квотування експорту соняшникової олії та соняшнику з 22 березня до 1 липня 2008 року та встановив квоти в розмірі 300 тис. тонн олії та і 1 тис. тонн насіння соняшнику.

Квоту на експорт 300 тис. тонн соняшникової олії розділили між собою 40 компаній, а квоту на експорт 1 тис. тонн насіння соняшнику розділили між собою 3 компанії.

Пізніше повідомлялося, що уряд розглядає можливість збільшення квот на експорт соняшникової олії до 500 тис. тонн або скасування квотування і запровадження ліцензування експорту, проте рішення не було прийнято.

Довідка УНІАН. Єврокомісія планує запровадити жорсткі умови імпорту соняшникової олії з України. Повідомлялося, що загалом у країнах-членах ЄС виявлено близько 60 тис. тонн забрудненої рафінованої соняшникової олії, виробленої в Україні.

16 травня Єврокомісія попросила країни - члени ЄС не імпортувати олію з України, поки Київ не дасть остаточних гарантій виключення можливості потрапляння забрудненої олії на ринок ЄС.

Того ж дня, 16 травня, Україна передала Єврокомісії лист за підписом Головного санітарного лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА з інформацією про заходи, спрямовані на недопущення забруднення соняшникової олії в майбутньому. Утім, Україна не дала гарантій, що не експортуватиме олію до здійснення заходів з перевірки її чистоти.

Забруднену соняшникову олію походженням з України було виявлено на європейських ринках наприкінці квітня. Одразу після цього Єврокомісія запропонувала всім країнам-членам відкликати з ринку всю забруднену олію українського походження, а також продукти, які містили понад 10% забрудненої української олії.

Загалом забруднену олію було виявлено в 13 країнах - членах Європейського економічного простору: Бельгії, Німеччині, Іспанії, Франції, Великій Британії, Греції, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Португалії, Румунії, Швеції і в 9 третіх країнах: Албанії, Азербайджані, Гані, Монако, Мальдивах, Туреччині, Тайвані, Танзанії та Вануату.

Загальний обсяг експорту української соняшникової олії на ринок ЄС сягає 1 млрд. дол. на рік.