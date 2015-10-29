Геращенко: У заручниках бойовиків залишаються 139 українців

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко написала у Facebook.

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"У заручниках ще залишається 139 українців, 788 вважаються зниклими безвісти. Повинні знайти. Питання звільнення та пошуку буде одним з ключових і на зустрічі міністрів закордонних справ у Берліні у нормандському форматі 6 листопада", - наголосила уповноважений президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив про звільнення з полону дев'ятьох українців. Глава держави наголосив, що звільнення кожного українського громадянина, який незаконно утримується в полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу, є перемогою.