Геращенко: У заручниках бойовиків залишаються 139 українців

18:15, 29 жовтня 2015
Суспільство
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Однією з ключових тем зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" у Берліні 6 листопада буде звільнення заручників.

twitter.com/banderenko

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко написала у Facebook.

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"У заручниках ще залишається 139 українців, 788 вважаються зниклими безвісти. Повинні знайти. Питання звільнення та пошуку буде одним з ключових і на зустрічі міністрів закордонних справ у Берліні у нормандському форматі 6 листопада", - наголосила уповноважений президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко заявив про звільнення з полону дев'ятьох українців. Глава держави наголосив, що звільнення кожного українського громадянина, який незаконно утримується в полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу, є перемогою.

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