У Луганській області зіштовхнулися військова та цивільна вантажівки, є загиблі - Тука

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Вдень ніяких повідомлень про бойові зіткнення не було. Було повідомлення про дуже прикре ДТП. Під час цієї події загинули дві людини. Це сталося між Сєвєродонецьком і Новоайдаром. Дві вантажівки зіткнулися: одна - військова, інша - цивільна. Повинен відзначити, що позавчора ми провели нараду з нашими військовослужбовцями, співробітниками МВС, працівниками спецслужб, СБУ і контррозвідки, і наші військові були готові до спроб ДРГ зайти на нашу територію, тому що ми з протилежного боку отримували інформацію", - повідомив Тука.

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Він додав, що в Станиці Луганській продовжує роботу піший пункт пропуску.

"Ті два пункти, які ми планували відкрити, я поки не дозволяю їх відкривати, а щодо дій в Станиці Луганської, то цілком ймовірно, якщо буде чергове загострення, то я дам відповідний наказ закрити пункт, тому що перш за все це безпека", - заявив Тука.

Раніше УНІАН повідомляв, що керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука закрив 12 внутрішніх блокпостів Міністерства внутрішніх справ.