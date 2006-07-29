СБУ викрило підпільний переговорний пункт

Співробітники облуправління СБУ в області виявили і припинили діяльність групи підприємців, які створили в одному з наукових закладів Одеси підпільний переговорний пункт, який надавав послуги міжміського і міжнародного зв`язку.

Про це сьогодні повідомив УНІАН керівник прес-центру облуправління СБУ в області Володимир РОМАНЕНКО, уточнивши, що «вартість послуг, що надавались вказаним пунктом, не перевищувала вартості, що стягується операторами зв`язку за міські розмови».

Під час перевірки, додав В.РОМАНЕНКО, вилучено несертифіковане устаткування, за допомогою якого надавалися послуги зв`язку.

За висновком Одеського філіалу Центру «Укрчастотнагляд», підприємцями здійснювалася протиправна діяльність з несанкціонованого доступу до роботи мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку маршрутування інформації і завдало істотної шкоди інтересам держави. Зараз встановлюються розміри завданої шкоди.

Проводяться дослідчі дії, за наслідками яких буде ухвалено рішення про порушення кримінальної справи за ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціонований доступ до роботи електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж або мереж електрозв`язку).