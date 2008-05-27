Ющенко: Голодомор - це трагедія не тільки України, а й цілого світу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців всіх континентів подарувати Україні пам’ятники жертвам Голодомору 1932-33 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку у місті Вінніпег (Канада).

В.ЮЩЕНКО розповів, що у листопаді планується відкрити перший загальнонаціональний меморіал пам’яті жертв Великого Голоду. “Це буде негасима свіча висотою близько 30 метрів з українських рушників із всім реєстром імен жертв”, - сказав він. При цьому Президент зауважив, що невід’ємною частиною цього меморіалу має стати втілення ідеї про те, що українці Північної, Південної Америки, Європи, Азії, Австралії подарують українському народу пам’ятники жертвам Голодомору. “Це буде символізувати те, що ця трагедія не лише України, а всього світу, і весь світ знає про цю трагедію”, - сказав він.

Президент запросив українців канадського походження приїхати до України на 75-роковини Голодомору 1932-33 років. Він також попросив передавати в Україну свідчення, спомини про цю трагедію. “Те, що значна частина українців в той час покинула Україну і через еміграцію врятувала себе – це також велика історична правда”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що для єдиного Національного реєстру жертв Великого Голоду необхідно зібрати свідчення з усього світу.

Також Президент запросив всіх присутніх на святкування 300-річчя оборони Батурина 2 листопада цього року .

Як повідомлялось, з 26 по 29 травня В.ЮЩЕНКО здійснює державний візит до Канади.