Прикордонники не підтверджують повідомлення про скупчення російської техніки на адмінкордоні з Кримом

Про це в ефірі телеканалу «112» заявив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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На запитання, чи відповідає дійсності інформація про скупчення російської військової техніки на адміністративному кордоні з Кримом, Слободян зазначив: "На адміністративній межі ми не спостерігаємо пересувань військової техніки, скупчення військової техніки чи тенденції до того, що Росія стягує свої війська до адміністративної межі. Є поодинокі пересування техніки, але, на нашу думку, це такі пересування, які викликані якимись логістичними потребами із забезпеченням тих підрозділів, які там вже є. Якогось скупчення техніки на адмінмежі впродовж останнього часу чи останніх днів ми не спостерігаємо".

Раніше керівник підрозділу протидії наркозлочинності МВС Ілля Ківа повідомив, що близько 12 російських танків впритул підійшли до лінії розмежування між Кримом і материковою частиною України на Херсонщині через підрив ЛЕП.