Мер Києва доручив розробити новий Генеральний план

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ дав доручення розробити новий комплексний Генеральний план розвитку Києва до 2020 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними КМДА, необхідність розробки нового Генплану столиці підтвердило детальне вивчення ситуації в місті щодо кількості населення, стану транспортних та інженерних мереж, екологічної ситуації, перспектив реконструкції районів застарілої забудови та територій для нового будівництва.

Як вважають в КМДА, існуючий план 2002 року застарілий і не відповідає реальний ситуації в столиці. Наприклад, кількість автотранспорту, що рухається дорогами Києва, сьогодні становить 1 млн. 100 тис. автомобілів, а згідно зі старими розрахунками - 850 тис. Крім того, збільшилась чисельність населення столиці – замість 2,5 млн. мешканців у Києві, за даними МВС, проживає близько 5 млн. Ці неточні розрахунки спричинили досить серйозне навантаження на інженерно-транспортну інфраструктуру міста, підкреслили в КМДА, додавши, що зараз необхідно усунути всі недоліки, скласти чіткі прогнози на 12 років вперед, щоб врахувати це при будівництві житла, офісно-торговельних центрів, транспортних розв’язок, мостів та доріг, розвитку промислової зони.

Генеральним розробником Генерального плану розвитку міста буде комунальна організація «Центр містобудування та архітектури», яка на конкурсних умовах залучатиме до роботи як іноземних фахівців, так міжнародні проектні інституції.

Довідка УНІАН. Генеральний план розвитку Києва був затверджений рішенням Київради в 2002 році.