На Буковині 19-річний хлопець підпалив п’ять каплиць і церкву

19-річний житель одного з сіл Вижницького району Чернівецької області підпалив п’ять капличок і церкву.

Як повідомили УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернівецькій області, до Вижницького райвідділу міліції надійшло повідомлення від жителів села Іспас про те, що невідомий підпалив п`ять капличок і фасад церкви.

Пожежа знищила іконостас і дерев`яні конструкції споруд. Попередня сума збитків становить понад 30 тисяч гривень.

Оперативники Вижницького райвідділу міліції впродовж години встановили і затримали за скоєне 19-річного жителя села цього села.

За словами першого заступника начальника Вижницького РВ УМВС Богдана РЕПАЛА, затриманий скоїв підпал через нервовий розлад, пов’язаний з негараздами у сім’ї. Позбавлений належної уваги хлопець у такий спосіб вирішив привернути до себе увагу родини.

В п’яти капличках і церкві зловмисник підпалив рушники. У церкві підпалений рушник він засунув між дерев’яним і пластиковим перекриттям.

Займання у храмі вдалося швидко ліквідувати. Пожежі в капличках загасили завдяки активній участі жителів села.

Зловмисника затримано, він перебуває у камері ізолятора тимчасового тримання. Стосовно нього порушено кримінальну справу за умисне знищення або пошкодження майна, санкція за такий злочин передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 15 років.