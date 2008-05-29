Газпром заявляє, що Україна перед ним боргів немає

ВАТ «Газпром» заявляє, що НАК «Нафтогаз України» не має простроченої поточної заборгованості за поставлений до України газ.

Про це йдеться в повідомленні управління інформації «Газпрому», переданому агентству УНІАН.

Як наголошується в повідомленні, про відсутність боргу було заявлено російською стороною 28 травня під час робочої зустрічі в центральному офісі ВАТ «Газпром» голови правління «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ.

Сторони обговорили хід виконання Угоди про розвиток відносин у газовій сфері.

«Було відзначено, що ключові пункти Угоди загалом виконуються, прострочена поточна заборгованість з боку НАК «Нафтогаз України» на даний момент відсутня», йдеться в повідомленні «Газпрому».

У повідомленні наголошується, що сторони висловили готовність продовжити конструктивну взаємодію і приступити до обговорення умов довгострокової співпраці.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Угоду про розвиток відносин у газовій сфері. Відповідно до документа, з березня по грудень 2008 року до України буде поставлено центрально- і середньоазіатський газ в обсягу не менш як 49,8 млрд. куб. м за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м. Покупцем газу на кордоні з Україною буде НАК «Нафтогаз України». Поставки середньоазіатського газу в січні-лютому в обсягу 5,2 млрд. куб. м будуть повністю оформлені і сплачені за контрактами «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго».

Додатково до обсягів центрально- і середньоазіатського газу НАК «Нафтогаз України» оформить з «РосУкрЕнерго» контракт купівлі-продажу російського газу, поставленого до України в січні-лютому 2008 року за базовою ціною 315 дол. за тис. куб. м, розрахунки за який можуть бути здійснені шляхом повернення відповідних обсягів газу.

Крім того, відповідно до Угоди, з 1 квітня 2008 року дочірня або афільована компанія ВАТ «Газпром» щорічно здійснюватиме прямі поставки газу промисловим споживачам України в обсягу не менш як 7,5 млрд. куб. м.

Раніше газ промисловим споживачам України постачало спільне підприємство «Нафтогазу України» і «РосУкрЕнерго» - ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

24 квітня Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила видати ТОВ «Газпром збут Україна» (100% належить ВАТ «Газпром») ліцензію на поставки природного газу річним обсягом 7,5 млрд. куб. м строком на п`ять років.

За словами директора ТОВ «Газпром збут Україна» Анатолія ПОДМИШАЛЬСЬКОГО, компанія планує почати поставки газу промисловим споживачам з 1 травня поточного року. Газ компанія закуповуватиме у НАК «Нафтогаз України» і потім реалізовуватиме його промисловим підприємствам відповідно до домовленостей, досягнутих між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».