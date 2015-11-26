У Луцьку заарештували комуніста-бойовика "ДНР", що має медаль "За возвращение Крыма" (фото, відео)

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначається, что у 2013 році безробітний лучанин переїхав до АР Крим.

"Під час анексії півострову прихильник комуністичних ідей, який мріє про відродження СРСР, блокував військові частини Збройних сил України. За свої злочини сепаратист отримав нагороду від міністерства оборони Російської Федерації – медаль "За возвращение Крыма".

Читайте такожЧубаров сподівається на повернення Криму до 2018 року

У травні 2014 року бойовик на прізвисько "Комісар" приєднався до незаконних збройних формувань терористів "ДНР". Через брак грошей комуніст, який не гребував жити за пенсію матері, повернувся на Волинь з наміром підзаробити на нелегальному видобутку бурштину.

Під час затримання у терориста вилучено бойову гранату, яку він намагався продати.

Читайте такожСБУ затримала бойовика "ДНР" "Бєлаза" та чергового інформатора терористів (відео)

Слідчим відділом Управління СБУ у Волинській області розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.