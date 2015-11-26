У Держприкордонслужбі розповіли, коли відновлять рух транспорту через КПП "Чонгар"

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає "Крим.Реалії".

"Обіцяють завтра завершити", – сказав він, додавши, що рух транспорту через адмінкордон із Кримом на цій ділянці поки не здійснюється.

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"Поки не буде відновлена робота і база даних, машини не пропускають", – наголосив Слободян.

За його словами, пішоходи проходять через контрольний пункт безперешкодно.

Раніше УНІАН повідомляв, що пропускний пункт "Чонгар" перенесуть ближче до адмінкордону з окупованим Кримом.

"У зв’язку з проведенням робіт щодо переміщення контрольного пункту "Чонгар" ближче до адміністративної лінії із Кримом оформлення автомобілів буде здійснюватися лише через пункти "Каланчак" та "Чаплинка", - йшлося у повідомленні Держприкордонслужби.