У Празі розпочав роботу Український народний дім

З часом там надаватимуть візову та правову підтримку, допомагатимуть в організації бізнесу, оформленні іпотеки та страхування, повідомляє Радіо Свобода.

У приміщенні є п'ять кімнат, де розмістяться бібліотека, музей, мовні курси, концертна зала.

Також на базі центру збиратимуть гуманітарну допомогу українським вимушеним переселенцям. Наразі зали напівпорожні, і в домі поки працює лише зала для концертів та нашвидкоруч оснащений музей.

«Є багато людей, які хочуть утворити, наприклад, жіночий клуб. Вони могли би збиратись тут у вихідні дні. Чи клуб любителів вишиванки, любителів спорту. Ми з друзями збиралися переглянути, наприклад, футбольний матч чи хокейний матч. Це можна буде робити тут», – говорить керівник Українського народного дому Михайло Топоров.

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Тимчасовий повірений у справах України в Чеській Республіці Зіновій Гошовський анонсував, що відомство надаватиме консультації з консульських питань на базі центру. До заснування Українського народного долучились кілька громадських організацій української діаспори в Чехії.

За даними Чеського статистичного бюро, в Чехії станом на вересень 2015 року проживає понад 105 тисяч українських громадян.

Українським народним домом в Україні 19-у і 20-у століттях називали приміщення для організації культурно-просвітницької діяльності, збудовані здебільшого на кошти громад, меценатів і спонсорів, товариства.

Як повідомляв УНІАН, уряд Чехії ухвалив проект прискореного працевлаштування на чеських підприємствах 500 технічних фахівців з України.