Однорічна дитина померла від укусу комахи

Причиною смерті однорічної дитини в Донецькій області стала індивідуальна алергійна реакція організму на укус комахи і невчасне звертання до лікаря.

«Це не комаха винувата, це індивідуальна реакція організму, так організм відреагував на укус комахи», - сказала в інтерв`ю кореспонденту УНІАН заступник начальника відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню Донецького обласного управління охорони здоров`я Наталія МУХЛІНІНА, коментуючи факт смерті 27 травня однорічної дитини, яка померла в лікарні Красного Лиману від токсико-алергійного шоку.

Вона розповіла, що 26 травня на турбазі «Щурове» в Красному Лимані були комахами укушені дві дитина, віком один і три роки, обох покусала мошка в область обличчя. Н.МУХЛІНІНА відзначила, що однорічну дитину мошка вкусила в область нижньої щелепи, а трирічну – в щоку. Вона констатувала, що «мама загиблої однорічної дитини звернулася по допомогу запізно, дитину вкусила комаха 26 травня близько 15.00, а в лікарню мама її привезла лише наступного дня о 9.00 в дуже важкому стані, і буквально за лічені хвилини вона померла». Після розтину дитини судмедексперт поставив діагноз – «токсико-алергійний шок».

«Втрачено час для надання допомоги, якби мама звернулася вчасно, то дитині, швидше за все, допомогли» б, - акцентувала Н.МУХЛІНІНА.

У другої укушеної трирічної дитини «була не так яскраво виражена реакція, і дитина була трохи старшою», хоча її мама привезла в лікарню також лише наступного дня 27 травня, додала Н.МУХЛІНІНА. У Краснолиманській лікарні трирічній дитині було надано необхідну лікарську допомогу, і зараз стан її здоров`я задовільний.

Узагальнюючи ситуацію, працівник обласного відділення охорони здоров’я звернулася до батьків із закликом, що вони «повинні бути уважнішими цієї пори року, особливо до малолітніх дітей, бо у маленьких дітей дуже розвинене кровопостачання і якщо укус комахи доводиться в область голови чи шиї, легко потрапляють в кровоносне русло токсини, які виділяють комахи».

Крім того, Н.МУХЛІНІНА заявила, що після цього трагічного випадку «співробітники лікарні Красного Лиману на прохання обласного відділення охорони здоров’я об`їздили всі турбази і провели бесіди з відпочиваючими про контроль за дітьми і про вчасне звертання по медичну допомогу».