У ДТП поблизу Воронежа загинули 2 українців, 12 - поранені - МЗС України

Про це повідомив секретар Департаменту консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський в ефірі каналу "112".

"За інформацією Посольства України у Російській Федерації, внаслідок зазначеного ДТП загинуло двоє громадян України. Інформація щодо громадянства ще двох загиблих наразі перевіряється", - сказав він.

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Водночас ще 12 громадян України отримали травми середньої тяжкості, зазначив Ігнатовський.

Усіх постраждалих доставлено до лікувальних закладів міст Воронеж та Бобров. Їм надається необхідна медична допомога.

"За даними російських правоохоронних органів, водій автобуса не впорався з керуванням транспортним засобом, що послугувало причиною ДТП", - сказав Ігнатовський.

Крім того, він зазначив, що Україна надаватиме допомогу в частині оформлення документів, які підтверджують випадок смерті, а також щодо транспортування до України постраждалих та загиблих.

Як повідомляв УНІАН, згідно з інформацією МНС РФ, 30 листопада в Каширському районі Воронезької області, біля населеного пункту Мосальське, сталося ДТП за участю рейсового автобуса. "Ікарус", який їхав за маршрутом "Москва-Донецьк", перекинувся.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Головного управління МНС РФ по Воронезькій області, один загиблий - з міста Донецьк, стосовно ще одного зазначалося лише, що він з Російської Федерації. Тіла двох жінок станом на ранок не були опізнані.

Водночас серед постраждалих є мешканці Макіївки, Горлівки, Шахтарська, Комсомольського та Нижньої Кринки (Донецька область), а також мешканці Донецька, Москви та Воронежа. Усього 17 осіб.