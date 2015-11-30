Менше 1% переселенців з Донбасу звернулися за статусом біженця до ЄС - нардеп

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Остап Семерак на своїй сторінці у Facebook.

Семерак стверджує, що Україна сьогодні має зростаючий показник мігрантів до ЄС.

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"Протягом минулого року близько 14 тис. українців звернулися про отримання статусу біженця в ЄС. Це біля 2% від загального числа. Ми ввійшли в топ-25 таких країн", - повідомив депутат, пославшись на звіт Європейського офісу підтримки біженців (EASO), який у Люксембурзі було представлено речником Європейського бюро з питань надання притулку Жан-П'єром Шембрі.

Український парламентарій підкреслив, що причина зростання біженців з України, перш за все, пов'язана з агресією президента Російської Федерації Володимира Путіна проти України, яка спричинила появу понад 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

"Менше 1% від цієї кількості людей просять статус біженців в ЄС", - стверджує Семерак.

Також він розповів, що депутат Європейського парламенту від Польщі Данута Хубнер у своєму виступі зауважила, що, перш за все, це відповідальність влади вирішувати проблеми біженців.

"Я з нею повністю погоджуюся. Україна напрацювала свою ефективну політику: ми не будуємо табори для таких людей, а даємо можливість знайти нове місце для життя та роботи по всій Україні. Державний бюджет протягом минулого року виділив 2,2 млрд грн на підтримку сімей внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні у школах Києва та інших містах вчаться діти з Донбасу та Криму, вчителями працюють люди з Луганська та Сімферополя", - заявив Семерак.