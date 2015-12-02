Суд у справі щодо підозрюваного у вбивстві Бузини перенесено

Про це повідомляє Українська правда.

Під час судового засідання, яке відбулося у середу, 2 грудня, було допитано чотирьох свідків, які разом проходили навчання на базі ДУК "Правий Сектор" в Дніпропетровській області.

Вони зазначили, що в день вбивства Медведько перебував на базі, а також, що він не цікавився особою Бузини.

У свою чергу підозрюваний скаржився на тиск правоохоронців на його рідних.

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"Вони чинять тиск на мою сім'ю та наречену. Слідкують за Настею (нареченою), те саме робиться з моїми друзями. Очевидно, що вони хочуть, щоб ми взяли відповідальність за цей злочин", - сказав він.

Обвинувачення категорично відстоює позицію щодо тримання під вартою Медведька.

Читайте такожАпеляційний суд Києва залишив під вартою Поліщука, який підозрюється у вбивстві Бузини

Раніше УНІАН повідомляв, що апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Медведька, який підозрюється у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Таким чином, згідно з рішенням суду, термін утримання Медведько під вартою продовжено до 4 грудня.

Нагадаємо, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва неподалік від будинку, де він жив. За підозрою у його вбивстві було затримано двоє киян – Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.