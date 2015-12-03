На Миколаївщині під час навчань загинув солдат-строковик

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що солдат виконував завдання у складі обслуги понтонного парку. Під час виконання робіт втратив рівновагу та впав з парому у воду. Військовослужбовці, які перебували поруч, одразу почали рятувати товариша, однак сильною течією його затягнуло під паром.

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"Через кілька хвилин солдат сплив за 15 метрів від катера, після чого його витягнули. На жаль, вжиті заходи щодо порятунку життя військовослужбовцю результату не дали", - йдеться у повідомленні Міноборони.

Варто зазначити, що загиблий - солдат строкової служби, 1994 року народження. Він був призваний навесні цього року.

Раніше, 28 листопада, УНІАН повідомляв, що на навчальному полігоні "Десна" загинув підполковник ЗСУ, один солдат отримав поранення.

«26 листопада у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ Збройних Сил України «Десна» в результаті нещасного випадку загинув підполковник ЗС України. Один солдат отримав осколкові поранення», - йдеться у повідомленні.