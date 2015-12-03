Ельдара Рязанова поховали на Новодівочому кладовищі у Москві

Як повідомляє РІА Новости, його могила розташована недалеко від місця спочинку диктора Юрія Левітана.

Ельдар Рязанов помер 30 листопада у Москві на 89-му році життя. З ним попрощалися в Москві в Центральному домі літераторів.

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Народний артист СРСР Ельдар Рязанов - кінорежисер, сценарист, актор, педагог, телеведучий, письменник, поет і драматург. Автор фільмів "Карнавальна ніч", "Бережися автомобіля", "Іронія долі, або З легким паром", "Службовий роман", "Гараж", "Вокзал для двох", "Жорстокий романс" та багатьох інших.