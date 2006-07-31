На Волині, рятуючи власну дитину, загинула мати

На Волині, рятуючи власну дитину, яка тонула у воді, загинула мати.

Про це УНІАН повідомив інспектор прес-служби Головного управління МНС України у Волинській області Олександр КРИСАНОВ.

За його словами, в неділю молода жінка - мешканка селища Мар’янівка Горохівського району - у місцевому водосховищі прала килими, а поряд на автомобільній камері плавала її малолітня донька. “Вітер поніс камеру від берега, а перелякана тим дитина злякалася і заметушилась. Камера перевернулась, дитина почала тонути. Мати кинулася на порятунок, і, врятувавши дитину, сама впала в воду. На крики збіглися люди, які витягнули вже непритомну жінку з води”, - розповів О.КРИСАНОВ.

В реанімаційне відділення Горохівської центральної районної лікарні жінку доставили з ледве помітними ознаками життя. Однак зусилля лікарів повернути матір до свідомості були марними. Невдовзі вони констатували смерть.

Жінка залишила напівсиротами двох неповнолітніх дітей.