На Волині, рятуючи власну дитину, загинула мати

16:07, 31 липня 2006
Суспільство
830

Вітер поніс автомобільну камеру від берега...

На Волині, рятуючи власну дитину, яка тонула у воді, загинула мати.

Про це УНІАН повідомив інспектор прес-служби Головного управління МНС України у Волинській області Олександр КРИСАНОВ.

За його словами, в неділю молода жінка - мешканка селища Мар’янівка Горохівського району - у місцевому водосховищі прала килими, а поряд на автомобільній камері плавала її малолітня донька. “Вітер поніс камеру від берега, а перелякана тим дитина злякалася і заметушилась. Камера перевернулась, дитина почала тонути. Мати кинулася на порятунок, і, врятувавши дитину, сама впала в воду. На крики збіглися люди, які витягнули вже непритомну жінку з води”, - розповів О.КРИСАНОВ.

В реанімаційне відділення Горохівської центральної районної лікарні жінку доставили з ледве помітними ознаками життя. Однак зусилля лікарів повернути матір до свідомості були марними. Невдовзі вони констатували смерть.

Жінка залишила напівсиротами двох неповнолітніх дітей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter