Жителі окупованих міст Донбасу скаржаться на відсутність гарячої води та опалення

У захоплених містах Донецької області сьогодні вдень зникло опалення та гаряча вода, повідомляє Сегодня.uа з посиланням на місцевих жителів.

"Десь опівдні батареї почали остигати, потім відключили гарячу воду. Пояснюють це тим, що на котелень немає газу, принаймні так відповіла мені диспетчер", – розповіла нам мешканка Калінінського району Лариса.

За словами жителів Донецька, опалення пропало одночасно в усьому місті.

"Квартира миттєво охолола разом з батареями. Вже зараз вдома +14, так це тільки півдня минуло! За вікном близько нуля, цю ніч ще переживемо, а що буде завтра – навіть не уявляю", – скаржиться житель Ворошиловського району Дмитро.

Як повідомляють у соцмережах жителі захоплених бойовиками міст, схожа ситуація з опаленням та гарячою водою спостерігається також у сусідній Макіївці та Горлівці. "Тепла немає, гарячої води немає, бензину в місті немає. Залишилося тільки вимкнути світло", – іронізує макіївчанин Анатолій Вовк.

"У Горлівці така ж ситуація. Сестра на котельні працює, поки не знає, коли буде тепло", – додає Сергій Сергєєв.

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"Масштабне відключення котелень в окупованих містах вже спостерігалися на початку листопада. Тоді причиною відключення стало низький тиск газу в трубах", - нагадує видання.

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