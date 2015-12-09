Прикордонники і військові патрулюють кордон на вертольотах (відео)

Як повідомляє перс-служба Державної прикордонної служби України, патрулювання з повітря впроваджено з метою удосконалення заходів, направлених на протидію протиправній діяльності через державний кордон та використанню зловмисниками малих літальних апаратів.

Протягом цього місяця такі вильоти здійснюватимуться на ділянках Львівського, Мостиського та Чопського прикордонних загонів. Прикордонні наряди з бортів повітряних суден проводитимуть моніторинг ситуації та повідомлятимуть про можливі протиправні дії поблизу кордону наземним нарядам.

Зазначається, що під час виконання польотів при управлінні органів охорони кордону також будуть сформовані групи швидкого реагування, які оперативно зможуть реагувати на інформацію, отриману від колег з повітря.

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«Перше таке повітряне патрулювання державного кордону відбулося вчора. Зокрема, вертольотом Мі-8 від полку армійської авіації ЗС України, на борту якого перебувала мобільна прикордонна група, було здійснено обліт ділянок кордону в межах відповідальності Мостиського та Львівського загонів. У ході перевірки порушення повітряного простору та інших ознак протиправної діяльності виявлено не було», - йдеться у повідомленні.

Окрім іншого, у ході спостереження за контрольованими прикордонними районами, правоохоронці проводять аналіз місць можливого злету та посадки малих літальних апаратів, які контрабандисти використовують для переправлення товарів через українсько-польську та українсько-словацьку ділянки кордону.

За даними прес-служби, для здійснення повітряного патрулювання кордону Збройними силами України було також задіяно літак Л-39. Пілоти проводили моніторинг обстановки в тилових районах на ділянці Чернівецького прикордонного загону.