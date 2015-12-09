Facebook назвав найбільш обговорювані теми 2015 року

Соціальна мережа Facebook у своєму блозі представила топ-10 найбільш обговорюваних тем 2015 року.

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"2015 підходить до кінця, і ми згадуємо все те, до чого була прикута наша увага в цьому році, те, чого ми добилися всі разом. Ми згадаємо події 2015 року, які не залишили нас байдужими. Підсумки року продемонстрували, що Facebook став майданчиком, де люди обговорюють речі, які дійсно хвилюють увесь світ", — повідомили в прес-службі.

Наводимо оприлюднений соціальною мережею список.

1. Президентські вибори в США

2. Серія терактів у Парижі 13 листопада

3. Громадянська війна в Сирії і проблеми переселенців

4. Землетрус у Непалі

5. Боргова криза Греції

6. Рівність шлюбів

7. Боротьба проти ІДІЛ

8. Напад терористів на редакцію Charlie Hebdo

9. Протести в Балтиморі

10. Трагедія в Чарльстоні і дебати з приводу прапора Конфедерації

Основою для рейтингу стала частота згадування тих чи інших подій в постах з січня по грудень поточного року.