Роскомнагляд хоче контролювати спілкування росіян в месенджерах

Про це повідомила газета «Ведомости», у розпорядженні якої опинилася копія документа.

Теоретично під дію закону також можуть підпасти і соціальні мережі – в них теж можна обмінюватися повідомленнями.

Автори законопроекту пропонують, по-перше, зробити так, щоб компанії-розробники таких сервісів могли працювати в Росії тільки за договором з операторами зв'язку. І, по-друге, змусити їх повідомляти про свою роботу уповноважений орган – Роскомнагляд.

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Якщо ж сервіс порушить закон, правила надання послуг зв'язку або договір з оператором, то останній повинен заблокувати пропуск його трафіку, поки той не виправиться.

Месенджери автори законопроекту називають «організаторами поширення інформації», які «повинні забезпечувати прийом і передачу повідомлень в мережах операторів».

Причому обмін повідомленнями може відбуватися, на їхню думку, тільки між ідентифікованими користувачами. Виходить, месенджери повинні самі їх ідентифікувати, а заодно обмежувати небажані розсилки масових повідомлень і інформації, що розповсюджується з порушенням закону.

Це може бути спам, а може бути, наприклад, і небажана політична реклама під час виборів, міркує менеджер одного з великих операторів.

Повідомляється, що Роскомнагляд виконує доручення адміністрації президента, яка наполягає на необхідності регулювати ці сервіси в зв'язку зі складною геополітичною ситуацією.

Людина, близька до Роскомнагляду, підтвердила, що його експерти беруть участь у підготовці такого документа і що його ініціатор – Кремль.

Зараз месенджери і їм подібні сервіси перебувають у «сірій зоні», вважає співробітник великого оператора. На мережах операторів зв'язку вже давно встановлена система СОРМ, яка дозволяє слідчим органам слухати розмови й читати листування абонентів, нагадує він, а месенджери «прослухати» не можна, хоча в багатьох випадках вони вже заміщають сервіси операторів. Цього не заперечують і самі оператори: наприклад, за даними МТС, в її загальному мобільному трафіку частка соціальних мереж і месенджерів – 23%.

У більшості великих іноземних компаній – у розробників месенджерів (наприклад, Skype і WhatsApp) немає представництв в Росії і впливати на них регулятору складно, продовжує співрозмовник «Ведомостей». Тому, припускає він, законодавці і вирішили створити механізм блокування – на зразок того, що використовується при закритті сайтів, які порушують російські закони.

Такий механізм суперечить логіці розвитку телекомунікаційного ринку – голосовий зв'язок все більше перетікає в інтернет, обурюється співробітник одного з операторів. Якщо встановити на цьому шляху перешкоду, спілкування перетече куди-небудь ще – наприклад, чати онлайн-ігор, вважає він.

Спілкування в месенджерах, як правило, організовано по протоколу P2P (прямий обмін між користувачами без центрального сервера), розповідає він. Звичайно, розробників цих сервісів можна примусити укладати договори з операторами зв'язку, міркує співрозмовник «Ведомостей», але це буде порушення норми Цивільного кодексу про свободу договору.