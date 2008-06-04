Держкомтелерадіо заявляє про рейдерське захоплення Укртелефільму

Державний комітет телебачення і радіомовлення заявляє про рейдерське захоплення Державного спеціалізованого підприємства «Укртелефільм».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Держкомтелерадіо.

Зокрема, за даними прес-служби, 3 червня вчинено силове захоплення приміщення ДСП «Укртелефільм» групою осіб на чолі з колишнім директором Студії «Укртелефільм» Олегом БІЙМОЮ.

"Розбійний напад вчинено групою із 30 невстановлених осіб у чорних масках за участю помічника народного депутата А.МАТВІЄНКА та працівників Дніпровського РВВС. За допомогою спецтехніки правопорушники розрізали замки на воротах та вхідних дверях ДСП «Укртелефільм», із застосуванням сили проти охорони підприємства пройшли на територію та зайняли адміністративні приміщення та знімальні павільйони", йдеться у повідомленні.

При цьому прес-служба зазначає, що рішення суду про поновлення О.БІЙМИ на посаді директора Студії «Укртелефільм», що колись тут знаходилась і сьогодні є ліквідованою, Державним комітетом телерадіомовлення свого часу було виконано. І після цього Держкомтелерадіо видав повторний наказ про звільнення О.БІЙМИ з посади. "Фактично сьогодні зловмисниками захоплено та завдано суттєвої шкоди майну зовсім іншого підприємства, до якого О.БІЙМА, навіть поновлений судом, не має жодного відношення", - підкреслюється в повідомленні.

Комітет заявляє, що за участю співробітників Дніпровського РВВС правопорушниками на чолі з колишніми керівниками Студії «Укртелефільм» О.БІЙМОЮ, Віктором АНІЩЕНКОМ державі завдано збитків на суму понад 60 тис. грн. Також Держкомтелерадіо висловлює обурення, що працівники правоохоронних органів мають відношення до цього нападу.

"Держкомтелерадіо є органом управління ДСП «Укртелефільм» (студії «Укртелефільм», що знаходиться в стадії завершення реорганізації). Внаслідок протиправних дій О.БІЙМИ, В.АНІЩЕНКА та їх спільників завдано значної шкоди майну ДСП «Укртелефільм», заблоковано роботу студії, припинено зйомки двох фільмів, під загрозу поставлено репутацію підприємства перед контрагентами", - зазначили у прес-службі.

Держкомтелерадіо вважає такі дії О.БІЙМИ, В.АНІЩЕНКА та їх прибічників кримінальним злочином і звертається до правоохоронних органів задля звільнення приміщень ДСП «Укртелефільм» від сторонніх осіб, які не мають жодного відношення до підприємства.