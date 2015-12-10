4 серпня щороку в Україні відзначатимуть день поліції - указ Порошенка

Текст відповідного документу розміщений на сайті глави держави.

Згідно з документом, Порошенко установив свято - День Національної поліції України, яке відзначати щорічно 4 серпня - у день підписання президентом України Закону України "Про Національну поліцію".

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Також президент визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 17 листопада 1992 року № 567 "Про День міліції".

Указ набирає чинності з дня опублікування.