У Львові звільнили чотирьох поліцейських: спали у патрульному автомобілі

Про це повідомила УНІАН речник прес-служби поліції Львова Катерина Рибій, 28 жовтня четверо поліцейських спали під час служби в патрульному автомобілі на території Сихівського житлового масиву міста.

„Поліцейські звільнені за грубе порушення техніки безпеки – за сон в автомобілі. Вони не були п'яні, а просто дуже втомлені, тому зупинились поспати трохи. А це грубе порушення техніки безпеки”, – повідомила Рибій.

Вона також зазначила, що п'ятьом поліцейським, які 29 жовтня проявили негідну поведінку під час відпочинку у нічному клубі „Метро”, було запропоновано написати заяву на звільнення. Станом на сьогодні, їх заяви підписано, вони звільнені.

Загалом, з початку роботи нової поліції Львова, звільнено 10 поліцейських за негативними мотивами.

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Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня п’ятеро працівників поліції Львова, перебуваючи поза службою, вночі відпочивали у нічному клубі «Метро» на вулиці Зеленій і проявили некоректну поведінку, затіявши шарпанину з охороною та деякими відвідувачами клубу.

Вирішувалося питання про звільнення цих працівників з поліції за негідну поведінку.

Також у Львові звільнили працівника патрульної поліції, який 24 вересня зчинив бійку перебуваючи у нетверезому стані поза службою.