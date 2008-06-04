Курорти Скадовська "замовили" конкуренти?

Влада Скадовська Херсонської області називає зумисною дезинформацією заяви про загрозу спалаху сибірки в місті, що їх поширюють напередодні курортного сезону.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив мер Скадовська Олександр ГАВРИШ, коментуючи поширену низкою ЗМІ інформацію про загрозу спалаху сибірки на дитячому курорті Скадовськ у зв`язку з пошкодженням під час будівельних робіт цілісності скотомогильника на території однієї з дитячих оздоровчих установ розташованих у межах міста.

«Це відверте «замовлення» конкурентів. Бо сьогодні стало очевидним, що Скадовськ нічим не поступається курортам Криму і Одеси», - сказав мер.

Він повідомив, що на сьогодні будівельні роботи на об`єкті (водний басейн) заморожено, а сам басейн будувався на значній відстані від місця поховання.

Крім того, відзначив мер, усі дослідження, проведені районною СЕС і обласною службою Державної ветеринарної медицини, довели, що на сьогодні жодних підстав для існування епідеміологічної загрози немає.

«Та їх і не могло бути, бо цілісності могильника, зацементованого ще в 1953 році, не порушено. Дуже шкода, що деякі журналісти в гонитві за сенсаціями видають бажане за дійсне», – підсумував мер.