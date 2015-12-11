У Києві мітингувальники перекривали вулицю Грушевського, в урядовий квартал відправили понад 3 тисячі правоохоронців

Про це повідомляє Vgorode.ua.

Відзначається, що мітингувальники майже повністю розійшлися і з площі перед Верховною Радою, і з проїжджої частини. Однак поки що на Грушевського рух все ще ускладнений.

В урядовий квартал для охорони порядку відправили понад 3 тис. правоохоронців. Учасників акції протесту було близько 500.

Нагадаємо, під будівлею Верховної Ради, де сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступав зі звітом про роботу Кабміну за рік, проходив мітинг. Активісти вимагали відставки Яценюка.

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Зазначимо, 11 грудня виповнюється рівно рік з моменту затвердження програми дій Кабінету міністрів Арсенія Яценюка.