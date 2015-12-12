Львів став містом літератури ЮНЕСКО

Статус Міста літератури для Львова означатиме інтеграцію у світовий книжковий контекст, розвиток літературного туризму, популяризацію українських культурних набутків у світі, повідомляє ZAXID.NET.

Львів здобув цей статус лише з другої спроби. Перша заявка, яку подали у 2013 році, була відхилена. Тоді основним зауваженням було те, що у Львові бракує літературних заходів.

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Заявку на вступ подавали Львівська міська рада та Інститут міста спільно із діячами культури та громадськістю. Щоб отримати можливість взяти участь у конкурсі, заявку міста-претендента повинні підтримати міста, які вже отримали титул «Місто літератури ЮНЕСКО». Подання Львова схвалили Дублін, Единбург, Норвіч, Мельбурн та Краків.

«Ми не отримаємо грошей за цей статус. Але це - визнання нашої роботи, та доступ до мережі інших міст, що беруть участь в програмі Creative Cities», - прокоментувала представник управління культури Львівської міськради Богдана Брилинська.

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Богдана Брилинська зазначила, що одним з перших ініціаторів участі Львова у програмі Міста літератури ЮНЕСКО став Форум видавців.

«Це звання до чогось зобов'язує. Ставши «Містом літератури», Львів буде включений до літературних туристичних маршрутів мережі. Мешканці багатьох країн, які цікавляться літературою, будуть поінформовані про появу нового цікавого об’єкту на карті їх зацікавлень і зможуть відкрити для себе понад 100 цікавих письменників, чиї життя і творчість пов'язані зі Львовом». - розповіла президент «Форум видавців» Олександра Коваль.

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«Тепер ми мусимо працювати, щоб підтверджувати цей статус. Вірю, що цей титул стане поштовхом для нових міжнародних проектів. Це дає можливість відчути себе визнаним. Недарма в програмі креативних міст література є окремим містецтвом. А Львів має багату літературну історію, він надихає на творчість», - каже Богдана Брилинська.

«Місто літератури ЮНЕСКО» – це проект в рамках мережі Creative Cities. Статус було впроваджено у 2004 році. Створена в 2004 році мережа креативних міст включає 116 членів. Метою програми є сприяння соціальному, економічному і культурному розвитку міст.

Перелік міст, які додалися до мережі:

Аделаїда (Австралія) - музика

Аль-Ахса (Саудівська Аравія) - прикладне та народне мистецтво

Остін (США) - медіа

Багдад (Ірак) - література

Баміан (Афганістан) - прикладне та народне мистецтво

Бандунг (Індонезія) - дизайн

Барселона (Іспанія) - література

Белен (Бразилія) - гастрономія

Берген (Норвегія) - гастрономія

Бітола (Македонія) - кіно

Будапешт (Угорщина) - дизайн

Бургос (Іспанія) - гастрономія

Денія (Іспанія) - гастрономія

Детройт (США) - дизайн

Дуран (Еквадор) - прикладне та народне мистецтво

Енсенада (Мексика) - гастрономія

Газіантеп (Туреччина) - гастрономія

Ідан-а-Нова (Португалія) - музика

Ісфахан (Іран) - прикладне та народне мистецтво

Джайпур (Індія) - прикладне та народне мистецтво

Катовіце (Польща) - музика

Каунас (Литва) - дизайн

Кінгстон (Ямайка) - музика

Кіншаса (Конго) - музика

Ліверпуль (Великобританія) - музика

Любляна (Словенія) - література

Лубумбаши (Конго) - прикладне та народне мистецтво

Львів (Україна) - література

Медельін (Колумбія) - музика

Монтевідео (Уругвай) - література

Ноттінгем (Великобританія) - література

Обідуш (Португалія) - література

Парма (Італія) - гастрономія

Пхукет (Таїланд) - гастрономія

Пуебла (Мексика) - Дизайн

Решт (Іран) - гастрономія

Рим (Італія) - кіно

Сальвадор (Бразилія) - музика

Сан-Крістобаль-де-лас-Касас (Мексика) - прикладне та народне мистецтво

Сантос (Бразилія) - кіно

Сасіяма (Японія) - прикладне та народне мистецтво

Сингапур (Сингапур) - дизайн

Тарту (Естонія) - література

Тонгеонг(Республіка Корея) - музика

Тусон (США) - гастрономія

Ульяновськ (Росія) - література

Варанасі (Індія) - музика