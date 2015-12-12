У Миколаївській області на покинутому цукровому заводі обвалилася стіна, є загиблі
11:01, 12 грудня 2015Суспільство
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У Миколаївській області в місті Первомайськ в результаті обвалу стіни непрацюючого заводу загинули дві людини, ще троє травмовані.
Ще троє отримали травми / УНІАН
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, обвалення бетонного перекриття сталося близько 13.00 11 грудня під час несанкціонованого розбирання цегляних стін будівлі промислового корпусу непрацюючого цукрового заводу.
Загинули дві людини, троє постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в міську лікарню.
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Як повідомляв УНІАН, вчора було відомо про одного загиблого в результаті обвалення будівлі в Первомайську, трьох травмованих, і ще одного шукали під завалами.
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