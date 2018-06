Forbes назвав найпрацелюбнішого мільярдера (фото)

Генеральний директор софтверного гіганта Microsoft Стів Балмер є найпрацелюбнішим і найособливішим мільярдером у світі. Такого висновку дійшов журнал Forbes, спробувавши скласти рейтинг працелюбних мільярдерів.

Балмер керує корпорацією, в якій працює більше 80 тисяч осіб, а її дохід перевищує 51 мільярд доларів. Генеральний директор компанії Microsoft займає 43 місце в рейтингу найбагатших людей журналу Forbes, а його статок оцінюється в 15 мільярдів доларів. Останній рік Балмеру додалося роботи, особливо в боротьбі за місце на ринку інтернет-реклами, де Google займає лідируюче місце. Для цього Балмер зробив пропозицію про поглинання Yahoo!, оцінивши компанію в 44,6 мільярда доларів.

Балмер витратив чимало сил і на просування нової операційної системи Microsoft Windows Vista. Саме при ньому з`явився відомий на заході слоган "The wow starts now!", вільний переклад якого означає "Починаємо дивуватися!". Доречно зауважити, шанувальники комп`ютерів Apple і операційної системи MACOS не розгубилися і поширили в інтернеті слоган "The wow started five years ago!" ("Почали дивуватися ще п`ять років тому!").

Ім`я Стіва Балмера найчастіше набирають у пошуковому ресурсі Google. Проте, свою популярність Балмер здобув не завдяки переговорам з Yahoo! і не просуванню Vista. Він став відомий завдяки своїй манері виступів, через яку одержав прізвисько "хлопчик-мавпочка" (monkey boy). Мабуть, він єдиний зі всіх мільярдерів і генеральних директорів компаній, хто може, аніскільки не бентежачись, проскакати сценою, голосно кричати, або, пританцьовувати і ритмічно ляскати в долоні та прочитати імпровізований речитатив про розробників.

Запальні виступи Балмера про роботу компанії Microsoft або про рекламу зібрали безліч шанувальників у всьому світі.

Складаючи рейтинг найпрацелюбніших мільярдерів, до якого потрапив лише Стів Балмер, журналісти Forbes не змогли вибрати нікого іншого з 1125 імен, що потрапили в список найбагатших людей. Серед них Карл Айкан (Carl Icahn), який почав облогу Yahoo! для того, щоб змістити генерального директора компанії Джері Янга (Jerry Yang). Айкан відомий у всьому світі як "інвестор-активіст", так він сам себе називає. Цей мільярдер прагне активно впливати на долі компаній, чиїми акціями володіє.

Був у списку і Ларрі Елісон (Larry Ellison), глава корпорації Oracle. У квітні 2008 року він очолив рейтинг "Ста найбільш впливових осіб у сфері інформаційних технологій", який був складений американськими журналами eWeek і CIO Insight.

Проте, на думку Forbes, всім цим мільярдерам дуже далеко до Балмера як за запальним характером, так і за працьовитістю.

Лента.ру