Ще у квітні в ЄС схвалили план на введення мит на американські товари на майже 25 млрд доларів, але їх так і не ввели в дію заради переговорів.

Днями президент Сполучених Штатів Америки оголосив про введення з 1 серпня 30% мита на товари з Європейського Союзу, якщо не буде досягнуто більш вигідної угоди. Цей тиждень офіційні особи ЄС провели за доопрацюванням плану заходів у відповідь, пише The New York Times.

Автори зазначають, що було закладено підґрунтя для введення мит на американський імпорт на суму понад 100 мільярдів доларів, якщо переговори про нову угоду зі США не завершаться успіхом. Однак є важливе питання, яке затьмарює всі ці зусилля.

"Якщо справа дійде до цього, чи підуть вони на це?" – наголосив науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради Френсіс Барвелл.

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Видання нагадало, що раніше представники 27 країн блоку місяцями працювали над підготовкою планів контрзаходів, щоб відкласти їх заради подальших переговорів. Ще у квітні в ЄС схвалили план на введення мит на американські товари на майже 25 млрд доларів. Але його призупинили "на знак доброї волі", коли Трамп скасував дію деяких запроваджених ним мит.

Але угода так і не відбулася. Навпаки, Трамп оголосив у соцмережах про плани запровадити 30-відсоткові мита на товари з ЄС.

"Після цієї заяви офіційні особи ЄС вирішили знову відкласти запровадження першої партії тарифів у відповідь – їхню дію було призупинено лише до 14 липня – щоб дати можливість провести додаткові переговори. Але вони також повторили свої обіцянки відповісти рішуче, якщо буде потрібно", – ідеться в матеріалі.

На які кроки готові піти в ЄС

Наразі чиновники Євросоюзу закінчують роботу над другим списком мит, які будуть спрямовані на ще довший перелік товарів зі США на 84 мільярди доларів. До цього переліку увійшли, зокрема, літаки американської компанії Boeing і бурбон із Кентуккі. Представники країн-членів блоку ще не проголосували за цей список.

Автори підкреслюють, що ЄС вважав за краще б дійти згоди шляхом переговорів, уникнувши болючої торгової війни. Однак є ймовірність, що переговори можуть провалитися. Багато політиків і міністрів вважають, що сила – "єдина мова переговорів, яку розуміє Трамп".

Комісар ЄС з торгівлі Марош Шефчович днями провів бесіду з міністром торгівлі США Говардом Лютніком, а також має поговорити з торговим представником США Джеймісоном Гріром. Крім того, до Вашингтона їдуть торгові експерти, які спеціалізуються на детальних переговорах.

Водночас Шефчович наголосив, що в ЄС міністри більш рішуче налаштовані в питанні нанесення удару у відповідь по США, якщо не буде знайдено рішення шляхом переговорів.

Затверджені ще у квітні мита майже набули чинності – їх могли ввести дуже швидко. Однак вони розглядалися лише як перший крок, адже мита на товари на 21 млрд євро – не настільки велика сума, якщо говорити про трансатлантичні торговельні відносини на 1,6 трильйона євро.

"Ми продовжимо готувати подальші контрзаходи, щоб бути повністю готовими", – заявила днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що має статися, щоб ЄС вжив заходів у відповідь

Як каже керуючий директор по Європі в консалтинговій компанії з політичних ризиків Eurasia Group Муджтаба Рахман, для того, щоб Європа вжила заходів у відповідь, все має піти дуже погано – загальні мита на рівні близько 15%, а також мита за секторами.

На його думку, європейські чиновники захочуть уникнути гніву адміністрації Трампа – особливо, коли блок серйозно залежить від Вашингтона в питанні допомоги у війні в Україні.

При цьому колишній торговий чиновник ЄС Ігнасіо Гарсія Берсеро каже, що якщо Трамп втілить у життя свою останню загрозу, то це підштовхне блок до краю.

"У разі введення 30-відсоткових мит у нас не залишиться іншого вибору, окрім як вжити заходів у відповідь", – констатував він.

Торгова війна Трампа

Митами з 1 серпня Трамп пригрозив не тільки Євросоюзу, а й Мексиці. Загалом за останні кілька днів під "приціл" торговельної війни американського президента потрапили понад 20 країн (не враховуючи країни ЄС). Серед них Японія, Південна Корея, Канада, Молдова, Таїланд і багато інших.

Варто зазначити, що подібні заяви від Трампа лунають не перший місяць. Він то заявляв про введення мит, то скасовував їх. Під "удар" потрапили навіть острови, де не живе ніхто, крім пінгвінів.

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