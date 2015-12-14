Невідомі пограбували квартиру нардепа під Києвом (фото)

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Приїхала з відрядження. Зайшла в квартиру. Шок. Вже один раз намагалися пограбувати (коли була у відрядженні влітку) – сусіди завадили. На цей раз вдалося", - написала Суслова.

Суслова пройшла до ВР за списками партії "Самопоміч", позафракційна. В лютому 2015 року "Самопоміч" виключила з фракції за голосування за призначення генеральним прокурором Віктора Шокіна, а також за невідвідування зборів фракції.

У ВР вона очолює підкомітет з питань гендерної рівності та недискримінації комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.