Невідомі пограбували квартиру нардепа під Києвом (фото)
09:59, 14 грудня 2015Суспільство
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В Ірпені квартиру народного депутата Ірини Суслової пограбували.
В лютому 2015 року "Самопоміч" виключила Суслову з фракції / novosti-n.org
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
"Приїхала з відрядження. Зайшла в квартиру. Шок. Вже один раз намагалися пограбувати (коли була у відрядженні влітку) – сусіди завадили. На цей раз вдалося", - написала Суслова.
Перший раз квартиру пограбували, коли Суслова була у відрядження / facebook.com/ir.suslova
Суслова пройшла до ВР за списками партії "Самопоміч", позафракційна. В лютому 2015 року "Самопоміч" виключила з фракції за голосування за призначення генеральним прокурором Віктора Шокіна, а також за невідвідування зборів фракції.
У ВР вона очолює підкомітет з питань гендерної рівності та недискримінації комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
facebook.com/ir.suslova
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