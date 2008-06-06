Уряд недостатньо розвиває військово-промисловий комплекс

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, екс-міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що уряд приділяє недостатньої уваги стану і розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-офісі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив учора після проведення засідання профільного комітету.

Зокрема, А.ГРИЦЕНКО поінформував, що наприкінці червня з цього питання будуть проведені парламентські слухання за участю преси і громадськості.

Як він наголосив, вже давно постала нагальна необхідність обговорити стан українського ВПК і перспективи переоснащення новими зразками зброї Збройних сил та інших військових формувань.

“Нас турбує те, що уряд приділяє недостатньої уваги питанням розробки нових систем озброєння. Також символічними і неефективними є державні зусилля щодо розвитку оборонно-промислового комплексу. Ще з минулого року у повному обсязі не виконуються рішення РНБО з цього питання”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Також народний депутат поінформував, що в рамках цих слухань окремо розглядатимуться й питання утилізації боєприпасів.