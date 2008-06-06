Держкомстат підбив травневу інфляцію

В Україні в травні до квітня 2008 року зростання інфляції сановило 1,3% (у квітні до березня ц.р. - 3,1%), у травні ц.р. до травня 2007 року - 31,1%. Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, з початку поточного року (за січень-травень 2008 року до грудня 2007 року) зростання споживчих цін становило 14,6%. Індекс споживчих цін за січень-травень 2008 року порівняно з відповідним періодом 2007 року збільшився на 25,8%.

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої в травні порівняно з квітнем зросли на 1,9%. Найбільше зростання цін зафіксоване на картоплю – 8,2%, фрукти – 6,2%, мясо і молочні продукти – 3,9%, хліб і хлібопродукти – 3,2%. Водночас, за даними Держкомстату, зафіксовано зниження цін на молоко, сир і яйця, цукор.

З початку року і до травня найбільше зростання цін зафіксоване на овочі – 57,6%, м`ясо і м`ясопродукти – 31,7%.

У травні ц.р. порівняно з травнем 2007 року найбільше зростання цін було на фрукти – 84,9%, овочі – 80,9%, олію і жири – 83,2%, мясо і м`ясопродукти – 52,7%.

Довідка УНІАН. В Україні в квітні 2008 р. до квітня минулого року інфляція становила 30,2%, в січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року – 24,4%.

За даними Держкомстату, з початку поточного року до квітня зростання споживчих цін було 13,1%. Інфляція в квітні проти березня 2008 року була 3,1%.