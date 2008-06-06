Ющенко отримає зміни до закону про митний тариф на ветування

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК пропонуватиме Президенту Віктору ЮЩЕНКУ застосувати вето до змін до закону «Про митний тариф України », оскільки деякі його норми йдуть у розріз із Угодою про вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

«Я як економічний радник Президента пропонуватиму йому ветувати цей закон», – сказав О.ШЛАПАК, відзначивши, що цей документ, прийнятий парламентом 3 червня, ще не надійшов до Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня, заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ заявив, що прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до Закону «Про Митний тариф України» не відповідає умовам Угоди про вступ України до Світової організації торгівлі.

Він відзначив, що невідповідність полягає в тому, що введення нових знижених тарифів на більш ніж 150 товарних позицій відкладено законом до 1 січня 2009 року.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ не виключає можливості проведення переговорів щодо СОТ з метою отримання згоди на дію такої норми закону. Інакше, відзначив заступник міністра економіки, Президент України може скористатися правому вето щодо цього документа.

Заступник міністра наголосив, що Кабінет Міністрів підтримав іншу редакцію проекту закону про Митний кодекс №2351 (ВР прийняла документ №2351-1).

Сьогодні перший заступник міністра юстиції України Євген КОРНІЙЧУК повідомив, що уряд проситиме Президента Віктора ЮЩЕНКА скористатися правому вето відносно змін до Закону «Про митний тариф України».

«Уряд проситиме Президента ветувати цей закон», - заявив Є.КОРНІЙЧУК, підкресливши, що деякі його норми не відповідають угоді по вступу України до СОТ.

Довідка УНІАН. Верховна Рада 3 червня прийняла Закон «Про внесення змін до Закону України «Про митний тариф України».

Як повідомив на засіданні парламенту голова Комітету ВР з питань податкової і митної політики Сергій ТЕРЬОХІН, цей закон набирає чинності з дня його публікації, окрім ставок ввізного мита з ряду товарних позицій, щодо яких закон почне діяти з 1 січня 2009 року. Це стосується ставок ввізного мита на кістки, фарш з м`яса і птиці, а також вантажівок і автобусів, шоколадних виробів.

С.ТЕРЬОХІН відзначив, що відстрочення нових ставок ввізного мита для цих видів товарних груп дасть змогу адаптувати галузі «до викликів і погроз», які виникають у зв`язку із змінами в законодавстві.