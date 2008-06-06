Дністровська ГАЕС не несе небезпеки ні для екології, ні для Молдови

Чергова спроба Молдови призупинити будівництво Дністровської ГАЕС під приводом екологічної небезпеки є звичайним шантажем, метою якого є отримати право на частину цього стратегічно важливого для України енергетичного об’єкту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам керівник генерального підрядної організації з будівництва Дністровської ГАЕС Сергій ЛІСНІЧЕНКО у відповідь на поширену вчора в ЗМІ вимогу міністра екології Молдови Віолети ІВАНОВОЇ призупинити будівництво ДГАЕС через нібито негативний екологічний вплив станції на навколишнє середовище в басейні річки Дністер.

Він повідомив, що за висновками фахівців, це будівництво жодного негативного впливу на екологію Дністровського басейну не спричиняє.

«Екологи щоразу страхають громадськість якимись екологічними ризиками дністровського проекту. Запевняю, що з точки зору екологічної безпеки, вже не кажучи про економічну доцільність і загальнонаціональні пріоритети, - найкраще добудувати станцію якнайшвидше», - сказав С.ЛІСНІЧЕНКО.

За його словами, ГАЕС працюватиме «без будь-яких викидів забруднюючих речовин, а вплив цього об’єкту на тваринний, рослинний світ, іхтіофауну Дністра - мінімальний».

«Підземне розташування основних споруд не лише не псує ландшафт, а й виконує важливу природозберігаючу функцію, значно полегшуючи напружений стан берегових схилів. Запуск Дністровської ГАЕС збільшить аерацію тобто насичення води киснем, що є сприятливим для розвитку іхтіофауни», - додав Сергій ЛІСНІЧЕНКО.

Водночас за його словами, забудовники станції «не проти того, аби незалежні міжнародні експерти ознайомилися із станом будови та ходом будівельних робіт, зробили свої висновки і готові їм посприяти в цьому». «Але для цього недоцільно призупиняти будівельні роботи, які ведуться і так за ущільненим графіком», - повідомив С.ЛІСНІЧЕНКО.

На його думку, ультимативні вимоги Молдови спричинені саме тим, що темпи будівництва Дністровської ГАЕС пожвавилися, об’єкт потрапив в Урядову програму, його долею опікується Президент і прем’єр-міністр України. « Я не вважаю збігом обставин, що про екологічну загрозу басейну Дністра з боку Дністровської ГАЕС міністр екології Молдови згадала саме тоді, коли будова вийшла на фінішну пряму і робоче колесо першого гідроагрегату з дня на день прибуде на монтажний майданчик», - зауважив далі він.

«Вважаю, що Україна свого часу, як добрий сусід, зреагувала на клопотання Молдови щодо виходу до Чорного моря і Дунаю. Україна і Молдова тоді засвідчили уміння конструктивно вирішувати проблеми і поступатися певними амбіціями задля задоволення обопільних інтересів обох держав. Сподіваюся, що у таких толерантних традиціях буде вирішено і питання демаркації кордону в районі Дністровської ГАЕС», - заявив С.ЛІСНІЧЕНКО.

На його думку, у цій ситуації, для збереження екосистеми Дністра, варто не зупиняти будівництво Дністровської ГАЕС, яка стане одним із важливих факторів стабільності енергосистем як України, так і Молдови, а переглянути та модернізувати підписаний ще у 1994 році інституціональний механізм Двосторонньої угоди між урядами України та Республіки Молдова стосовно спільного використання та охорони транскордонних вод з урахуванням технологій комплексного управління водними ресурсами.

Довідка УНІАН. Проектом будівництва Дністровської ГАЕС передбачено будівництво 7 гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт у турбінному і 2947 МВт - у насосному режимах. Загальна кошторисна вартість будівництва - 5 млрд. 845,5 млн. грн.

У 2006 році будівництво першої черги Дністровської ГАЕС фінансувалося за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за бюджетною програмою, а також за рахунок цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію ВАТ «Укргідроенерго».

На 2007 рік обсяг фінансування мав становити 825,682 млн. грн. Проте фактично за 2007 рік освоєно 307,4 млн. грн. ВАТ «Укргідроенерго» в 2007 році направило на будівництво Дністровської ГАЕС 193,9 млн. грн., з них кредитні кошти - 83,9 млн. грн., цільова надбавка - 110 млн. грн.

Мінпаливенерго прогнозує введення в експлуатацію першого гідроагрегату ДГАЕС у грудні 2008 року.