УНІАН-Підтримка: користувачі голосують за протистояння між ЖЕКом та ОСББ у столиці, проблему гривневого кредиту за курсом долара і боротьбу вчителя за свою пенсію

Найбільшу кількість «лайків» за 4-й тиждень роботи проекту УНІАН-Підтримка зібрало звернення Юрія Лазнюка "ЖЕК від забудовника не передає будинок в управління законно створеному ОСББ" - історія про протистояння приватного ЖЕКу і створеного мешканцями будинку 17-31А у провулку Коломієвському в Києві ОСББ, яке триває вже четвертий місяць.

Не дивлячись на те, що вже вступили в силу рішення Господарського та Окружного адміністративного судів міста Києва, якими було повністю відмовлено у позовах приватного жеку про скасування державної реєстрації ОСББ "Затишна оселя 17/31-А", керівництво ЖЕКу досі чинить опір у передачі своїх повноважень ОСББ.

На другому місці проблема в оплаті кредиту, який, за словами заявника змушують платити за курсом долара, хоча він був узятий в гривні.

На третьому місці за рівнем народної підтримки – звернення колишньої вчительки з Полтави, яка вже три роки бореться за те, щоб отримати справедливу пенсію. На даний час через дурість і байдужість чиновників вона отримує лише 804 гривні за 40 років важкої праці вчителя.