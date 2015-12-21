63% українців вважають, що діяльність партій в країні не відповідає демократичним стандартам - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані дослідження, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, було оприлюднено на прес-конференції в Києві.

“Цей показник навіть дещо зріс порівняно з минулими роками. Головний прояв такої недемократичності громадяни вбачають у тому, що партії обстоюють інтереси не своїх виборців, а власних лідерів і фінансових спонсорів. Серед інших дефектів респонденти згадували також нездатність партій дотримуватися заявлених цілей і програм, а також відсутність реального зв'язку партій із громадянами”, - зазначається в дослідженні.

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Також опитування показало, що лише 3,5% українців є членами політичних партій, при цьому майже 80% українців не довіряють політичним партіям.

Водночас, за даними опитування, майже кожен четвертий респондент (23%) вважає, що серед наявних партій є така, яка захищає його інтереси.

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Дослідження було проведено з 14 до 22 листопада в усіх регіонах України за винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.